4–1 för Sporting Lissabon – elfte matchen i rad utan förlust

Sporting Lissabon segrade – 4–1 mot Guimaraes

Sporting Lissabons sjätte seger på de senaste sju matcherna

Fotis Ioannidis avgjorde för Sporting Lissabon

Det blev 1–4 (0–2) mellan Guimaraes och gästande Sporting Lissabon när lagen möttes på Estadio D. Afonso Henriques på tisdagen. Det innebär elfte matchen i rad utan förlust för Sporting Lissabon i Primeira Liga herr.

Guimaraes–Sporting Lissabon – mål för mål

Sporting Lissabon tog ledningen i 32:a minuten genom Trincao.

Laget gjorde också 0–2 i slutminuterna av första halvlek genom Fotis Ioannidis.

Direkt efter pausen gjorde Telmo Arcanjo mål och reducerade åt Guimaraes. Men mer än så orkade Guimaraes inte med.

Sporting Lissabon ökade ledningen till 1–3 i 63:e minuten.

Maximiliano Araujo ökade Sporting Lissabons ledning med knappa kvarten kvar.

I den 88:e minuten fick Guimaraes Nelson Oliveira rött kort och laget fick spela med en spelare mindre sista två minuterna.

Det här betyder att Guimaraes ligger på åttonde plats i tabellen och Sporting Lissabon är på andra plats.

Lagen möts på nytt på Estadio Jose Alvalade den 3 maj.

Söndag 28 december möter Guimaraes Casa Pia borta 17.30 och Sporting Lissabon möter Rio Ave hemma 22.30.

Guimaraes–Sporting Lissabon 1–4 (0–2)

Primeira Liga herr, Estadio D. Afonso Henriques

Mål: 0–1 (32) Trincao, 0–2 (43) Fotis Ioannidis, 1–2 (50) Telmo Arcanjo, 1–3 (63) Självmål, 1–4 (79) Maximiliano Araujo.

Varningar, Guimaraes: Joao Mendes, Fabio Blanco, Rodrigo Abascal. Sporting Lissabon: Morten Hjulmand, Ivan Fresneda, Maximiliano Araujo, Eduardo Quaresma, Salvador Blopa.

Utvisningar, Guimaraes: Nelson Oliveira.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Guimaraes: 3-1-1

Sporting Lissabon: 4-1-0

Nästa match:

Guimaraes: Casa Pia, borta, 28 december 17.30

Sporting Lissabon: Rio Ave, hemma, 28 december 22.30