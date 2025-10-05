7–1 mot Team TG gjorde Umeå till segrare igen

Umeå segrade – 7–1 mot Team TG

Inez Amcoff matchvinnare för Umeå

Tredje förlusten i rad för Team TG

Spelarna i Umeå fick äntligen njuta av en seger igen, efter 7–1 (3–0) borta mot Team TG. Segern var den första efter sex matcher i rad utan seger i Elitettan.

Mallbacken nästa för Umeå

Umeå startade matchen bäst och tog ledningen när Nicole Robertson nätade redan i 16:e minuten.

I 17:e minuten gjorde laget 0–2 genom Inez Amcoff.

Umeå ökade ledningen till 0–3 i 45:e minuten. Direkt efter pausen ökade Alma Nygren Umeås ledning.

I 65:e minuten nätade Emma Åström och gjorde 0–5.

Team TG:s Emma Widesjö gjorde 1–5 i 68:e minuten. Fler mål än så blev det inte för Team TG.

Umeå ökade ledningen till 1–6 bara fem minuter senare på nytt genom Nicole Robertson.

1–7-målet kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela när Emma Åström återigen slog till och gjorde mål. 1–7-målet blev matchens sista.

Lördag 11 oktober 13.00 spelar Team TG hemma mot Jitex BK. Umeå möter Mallbacken hemma på Umeå Energi Arena söndag 12 oktober 13.00.

Team TG–Umeå 1–7 (0–3)

Elitettan, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (16) Nicole Robertson, 0–2 (17) Inez Amcoff, 0–3 (45) Självmål, 0–4 (46) Alma Nygren, 0–5 (65) Emma Åström, 1–5 (68) Emma Widesjö, 1–6 (73) Nicole Robertson, 1–7 (87) Emma Åström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Team TG: 1-1-3

Umeå: 1-3-1

Nästa match:

Team TG: Jitex BK, hemma, 11 oktober

Umeå: Mallbackens IF Sunne, hemma, 12 oktober