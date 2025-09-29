8–2 för Djurgården – tionde matchen i rad utan förlust

Djurgården vann med 8–2 mot Sirius

Djurgårdens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Djurgårdens August Priske tremålsskytt

Det blev 8–2 (4–1) mellan Djurgården och gästande Sirius när lagen möttes på 3Arena på måndagen. Det innebär tionde matchen i rad utan förlust för Djurgården i Allsvenskan.

August Priske med tre mål för Djurgården

Djurgården började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog August Priske till framspelad av Matias Siltanen.

Laget ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen, genom Mikael Anderson, i tionde minuten.

Djurgården ökade ledningen till 3–0 i 19:e minuten, när August Priske på nytt hittade rätt på pass av Matias Siltanen.

Sirius reducerade till 3–1 efter en knapp halvtimmes spel, genom Isak Bjerkebo framspelad av Melker Heier.

Djurgården gjorde 4–1 i 39:e minuten, när Jeppe Okkels fick träff på pass av Oskar Fallenius. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Leo Walta träff och reducerade åt Sirius. Fler mål än så blev det inte för Sirius.

I 64:e minuten slog Tokmac Nguen till, på pass av Oskar Fallenius och gjorde 5–2.

Bara tre minuter senare spelade Tokmac Nguen fram Mikael Anderson som såg till att Djurgården ökade ledningen på nytt, till 6–2.

Djurgården gjorde också 7–2 fem minuter senare genom August Priske som med målet fullbordade sitt hattrick.

8–2-målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela, när Bo Hegland slog till och gjorde mål på pass av Albin Ekdal. Det fastställde slutresultatet till 8–2.

Mikael Anderson gjorde två mål för Djurgården och spelade dessutom fram till ett mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Djurgården på sjunde plats och Sirius på 13:e plats.

När lagen möttes senast vann Djurgårdens IF med 1–0.

Nästa motstånd för Djurgården är Degerfors. Lagen möts lördag 4 oktober 15.00 på Stora Valla. Sirius tar sig an Malmö FF hemma söndag 5 oktober 16.30.

Djurgården–Sirius 8–2 (4–1)

Allsvenskan, 3Arena

Mål: 1–0 (5) August Priske (Matias Siltanen), 2–0 (10) Mikael Anderson, 3–0 (19) August Priske (Matias Siltanen), 3–1 (29) Isak Bjerkebo (Melker Heier), 4–1 (39) Jeppe Okkels (Oskar Fallenius), 4–2 (61) Leo Walta, 5–2 (64) Tokmac Nguen (Oskar Fallenius), 6–2 (67) Mikael Anderson (Tokmac Nguen), 7–2 (72) August Priske (Mikael Anderson), 8–2 (87) Bo Hegland (Albin Ekdal).

Varningar, Djurgården: Theo Bergvall, Jacob Une. Sirius: Jakob Voelkerling Persson, Melker Heier, Oscar Krusnell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Djurgården: 4-1-0

Sirius: 2-0-3

Nästa match:

Djurgården: Degerfors IF, borta, 4 oktober

Sirius: Malmö FF, hemma, 5 oktober