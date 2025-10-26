Abdelhamid Ait Boudlal enda målskytt när Rennes föll

Niza vann med 2–1 mot Rennes

Jonathan Clauss avgjorde för Niza

Andra raka segern för Niza

Rennes förlorade på hemmaplan i Ligue 1 herr mot Niza, med 1–2 (0–2).

Lille nästa för Niza

Niza tog ledningen i 38:e minuten genom Sofiane Diop. Målet var Sofiane Diops femte i Ligue 1 herr.

Niza ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken genom Jonathan Clauss. I 67:e minuten nätade Abdelhamid Ait Boudlal och reducerade åt Rennes. Men mer än så orkade Rennes inte med.

Lagen möts på nytt på Allianz Rivera den 8 mars.

Nästa motstånd för Rennes är Toulouse. Lagen möts onsdag 29 oktober 21.05 på Stadium de Toulouse.

Rennes–Niza 1–2 (0–2)

Ligue 1 herr, Roazhon Park

Mål: 0–1 (38) Sofiane Diop, 0–2 (45) Jonathan Clauss, 1–2 (67) Abdelhamid Ait Boudlal.

Varningar, Rennes: Djaoui Cisse, Brice Samba, Mahdi Camara, Przemyslaw Frankowski, Breel Embolo. Niza: Tom Louchet, Charles Vanhoutte.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rennes: 0-4-1

Niza: 2-2-1

Nästa match:

Rennes: Toulouse FC, borta, 29 oktober