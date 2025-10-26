Abdelhamid Ait Boudlal enda målskytt när Rennes föll
- Niza vann med 2–1 mot Rennes
- Jonathan Clauss avgjorde för Niza
- Andra raka segern för Niza
Rennes förlorade på hemmaplan i Ligue 1 herr mot Niza, med 1–2 (0–2).
Lille nästa för Niza
Niza tog ledningen i 38:e minuten genom Sofiane Diop. Målet var Sofiane Diops femte i Ligue 1 herr.
Niza ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken genom Jonathan Clauss. I 67:e minuten nätade Abdelhamid Ait Boudlal och reducerade åt Rennes. Men mer än så orkade Rennes inte med.
Lagen möts på nytt på Allianz Rivera den 8 mars.
Nästa motstånd för Rennes är Toulouse. Lagen möts onsdag 29 oktober 21.05 på Stadium de Toulouse.
Rennes–Niza 1–2 (0–2)
Ligue 1 herr, Roazhon Park
Mål: 0–1 (38) Sofiane Diop, 0–2 (45) Jonathan Clauss, 1–2 (67) Abdelhamid Ait Boudlal.
Varningar, Rennes: Djaoui Cisse, Brice Samba, Mahdi Camara, Przemyslaw Frankowski, Breel Embolo. Niza: Tom Louchet, Charles Vanhoutte.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Rennes: 0-4-1
Niza: 2-2-1
Nästa match:
Rennes: Toulouse FC, borta, 29 oktober
