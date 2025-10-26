Abdoulaye Toure målskytt när Le Havre sänkte Auxerre

Le Havre segrade – 1–0 mot Auxerre

Abdoulaye Toure matchvinnare för Le Havre

Le Havre höll nollan

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Le Havre vann med 1–0 (0–0) borta mot Auxerre i Ligue 1 herr.

Auxerre–Le Havre – mål för mål

Auxerre har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Le Havre har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 6–9 i målskillnad. Det här var Auxerres fjärde uddamålsförlust den här säsongen.

Lagen möts igen 5 april på Stade Oceane.

Onsdag 29 oktober spelar Auxerre borta mot Strasbourg 21.05 och Le Havre mot Brest hemma 19.00 på Stade Oceane.

Auxerre–Le Havre 0–1 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps

Mål: 0–1 (47) Abdoulaye Toure.

Varningar, Auxerre: Lassine Sinayoko, Danny Namaso. Le Havre: Arouna Sangante, Etienne Youte Kinkoue.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Auxerre: 1-1-3

Le Havre: 1-3-1

Nästa match:

Auxerre: RC Strasbourg Alsace, borta, 29 oktober

Le Havre: Brest, hemma, 29 oktober