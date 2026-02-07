Abdul Fatawu målskytt när Leicester förlorade

Birmingham vann med 2–1 mot Leicester

Jay Stansfield avgjorde för Birmingham

Andra raka segern för Birmingham

Leicester räckte inte till mot Birmingham borta i Championship. Matchen på lördagen slutade 2–1 (1–1) till Birmingham.

Birmingham–Leicester – mål för mål

Birmingham började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Ibrahim Osman till. I 21:a minuten kvitterade Leicester när Abdul Fatawu slog till. I den 32:a minuten fick Leicesters Bobby Reid rött kort.

I 67:e minuten slog Jay Stansfield till på pass av Marvin Ducksch och gav Birmingham ledningen. 2–1-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast vann Leicester med 2–0.

Nästa motstånd för Leicester är Southampton. Lagen möts tisdag 10 februari 20.45 på King Power Stadium.

Birmingham–Leicester 2–1 (1–1)

Championship, St Andrew’s Knighthead Park

Mål: 1–0 (3) Ibrahim Osman, 1–1 (21) Abdul Fatawu, 2–1 (67) Jay Stansfield (Marvin Ducksch).

Varningar,

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Birmingham: 3-2-0

Leicester: 0-1-4

Nästa match:

Leicester: Southampton FC, hemma, 10 februari 20.45