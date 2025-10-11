Adam Bark matchhjälte när IF Karlstad sänkte FC Stockholm Internazionale

IF Karlstad vann med 1–0 mot FC Stockholm Internazionale

IF Karlstads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Adam Bark avgjorde för IF Karlstad

Målet i första halvleken blev matchavgörande. IF Karlstad vann med 1–0 (1–0) borta mot FC Stockholm Internazionale i Ettan norra herr.

Segern var IF Karlstads fjärde på de senaste fem matcherna.

Sollentuna FK nästa för IF Karlstad

Det här var FC Stockholm Internazionales fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även IF Karlstads sjätte uddamålsseger.

Med fyra omgångar kvar är FC Stockholm Internazionale på fjärde plats i tabellen medan IF Karlstad är på femte plats.

När lagen senast möttes vann Stockholm Internazionale med 1–0.

I nästa match, lördag 18 oktober möter FC Stockholm Internazionale Gefle hemma på Hammarby IP 13.00 medan IF Karlstad spelar hemma mot Sollentuna FK 16.00.

FC Stockholm Internazionale–IF Karlstad 0–1 (0–1)

Ettan norra herr, Hammarby IP

Mål: 0–1 (16) Adam Bark.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Stockholm Internazionale: 2-2-1

IF Karlstad: 4-1-0

Nästa match:

FC Stockholm Internazionale: Gefle IF FF, hemma, 18 oktober

IF Karlstad: Sollentuna FK, hemma, 18 oktober