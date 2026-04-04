Karlberg sänkte Sollentuna FK – Jemal matchhjälte

Karlberg vann med 1–0 mot Sollentuna FK

Adam Jemal matchvinnare för Karlberg

Sollentuna FK nu 16:e, Karlberg på fjärde plats

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Karlberg vann med 1–0 (1–0) borta mot Sollentuna FK i Ettan norra herr.

– En svårspelad premiär i stormväder där vi släpper in ett mål tidigt och får jobba i uppförsbacke. KB försvarar sin ledning bra medan vi inte riktigt får till det. Bara att ta nya tag, kommenterade Sollentuna FK:s sportchef Poja Naderi.

Karlbergs assisterande tränare Jonathan Svensson tyckte till om matchen:

– En riktigt, riktigt fin laginsats. Målet kom efter ett fint anfall. Inlägg med högerfoten av Fernandez, Jemal backar ur och trycker ned nicken i bortre med studs. Tre poäng och en god start på säsongen.

Enköping SK Herr nästa för Karlberg

När lagen möttes senast i november 2025 slutade det oavgjort, 2–2.

Den 2 oktober spelar lagen mot varandra på nytt, på Kristinebergs IP.

I nästa omgång har Sollentuna FK Järfälla borta på Järfällavallen, lördag 11 april 16.00. Karlberg spelar hemma mot Enköping SK Herr fredag 10 april 19.30.

Sollentuna FK–Karlberg 0–1 (0–1)

Ettan norra herr, Norrvikens IP

Mål: 0–1 (9) Adam Jemal.

Varningar, Sollentuna FK: Dida Rashidi, Jakob Bäckström, Salim Nkubiri.

