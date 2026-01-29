PAOK kvalklart trots förlust mot Lyon

Lyon vann med 4–2 mot PAOK

Lyons sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Adam Karabec avgjorde för Lyon

Efter en bra säsong i Europa League är PAOK nu klart för kval. Det trots förlust, 2–4 (1–1), på bortaplan mot Lyon.

Segern var Lyons sjunde på de senaste åtta matcherna.

Lyon–PAOK – mål för mål

Gästande PAOK fick en bra start på matchen när Georgios Giakoumakis slog till på passning från Andrija Zivkovic redan i 20:e minuten. Lyon kvitterade till 1–1 i 34:e minuten genom Remi Himbert assisterad av Afonso Moreira.

Lyon gjorde också 2–1 i 55:e minuten när Khalis Merah hittade rätt på pass av Afonso Moreira. PAOK:s Soualiho Meite gjorde 2–2 i 67:e minuten framspelad av Andrija Zivkovic. Ledningsmålet till 3–2 kom med två minuter kvar att spela när Adam Karabec slog till och gjorde mål för Lyon på pass av Adil Hamdani. 4–2-målet för Lyon kom direkt därefter när Alejandro Gomes Rodriguez på tilläggstid gjorde mål framspelad av Adam Karabec. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Resultaten i sista omgången betyder att Lyon slutar på första plats i tabellen och PAOK på 17:e plats. PAOK har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 28 januari låg laget på tolfte plats.

Lyon–PAOK 4–2 (1–1)

Europa League, Groupama Stadium

Mål: 0–1 (20) Georgios Giakoumakis (Andrija Zivkovic), 1–1 (34) Remi Himbert (Afonso Moreira), 2–1 (55) Khalis Merah (Afonso Moreira), 2–2 (67) Soualiho Meite (Andrija Zivkovic), 3–2 (88) Adam Karabec (Adil Hamdani), 4–2 (90) Alejandro Gomes Rodriguez (Adam Karabec).

Varningar, Lyon: Tyler Morton. PAOK: Giannis Konstantelias, Georgios Giakoumakis.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lyon: 4-0-1

PAOK: 2-2-1