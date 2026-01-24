Adams och Fernandez matchvinnare hemma mot Atlethic Bilbao

Sevilla-seger med 2–1 mot Atlethic Bilbao

Akor Adams matchvinnare för Sevilla

Andra förlusten i rad för Atlethic Bilbao

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Sevilla som vann matchen hemma mot Atlethic Bilbao i La Liga på lördagen. 2–1 (1–1) slutade matchen. Akor Adams blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 56 minuter.

Sevilla–Atlethic Bilbao – mål för mål

Robert Navarro gjorde 1–0 till Atlethic Bilbao strax före paus. Sevilla kvitterade till 1–1 i slutet av första halvleken genom Gerard Fernandez.

Akor Adams fick utdelning på straff med en dryg halvtimme kvar att spela och avgjorde matchen. Adams fullbordade därmed Sevillas vändning.

När lagen senast möttes vann Athletic Bilbao med 3–2.

Nästa motstånd för Sevilla är Mallorca. Lagen möts måndag 2 februari 21.00 på Estadi Mallorca Son Moix.

Sevilla–Atlethic Bilbao 2–1 (1–1)

La Liga, Estadio R. Sanchez Pizjuan

Mål: 0–1 (40) Robert Navarro, 1–1 (42) Gerard Fernandez, 2–1 (56) Akor Adams.

Varningar, Sevilla: Joan Jordan, Nemanja Gudelj. Atlethic Bilbao: Inigo Ruiz De Galarreta.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sevilla: 1-1-3

Atlethic Bilbao: 0-1-4

Nästa match:

Sevilla: Mallorca, borta, 2 februari 21.00