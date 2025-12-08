Adrian Benedyczak målskytt när Parma sänkte Pisa
Målet i första halvleken blev matchens enda när Parma vann med 1–0 (1–0) borta mot Pisa i Serie A.
Det här var Parmas fjärde nolla den här säsongen.
Adrian Benedyczak bakom Parmas avgörande
Pisa har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Parma har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–8 i målskillnad. Det här var Parmas tredje uddamålsseger.
Lagen möts på nytt den 26 april.
Nästa motstånd för Parma är Lazio. Lagen möts lördag 13 december 18.00.
Pisa–Parma 0–1 (0–1)
Serie A
Mål: 0–1 (40) Adrian Benedyczak.
Varningar, Pisa: Idrissa Toure, Michel Aebischer. Parma: Adrian Benedyczak, Emanuele Valeri.
Utvisningar, Pisa: M’Bala Nzola.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Pisa: 1-2-2
Parma: 2-1-2
Nästa match:
Parma: Lazio, hemma, 13 december
