Adrian Benedyczak målskytt när Parma sänkte Pisa

Målet i första halvleken blev matchens enda när Parma vann med 1–0 (1–0) borta mot Pisa i Serie A.

Det här var Parmas fjärde nolla den här säsongen.

Adrian Benedyczak bakom Parmas avgörande

Pisa har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Parma har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–8 i målskillnad. Det här var Parmas tredje uddamålsseger.

Lagen möts på nytt den 26 april.

Nästa motstånd för Parma är Lazio. Lagen möts lördag 13 december 18.00.

Pisa–Parma 0–1 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (40) Adrian Benedyczak.

Varningar, Pisa: Idrissa Toure, Michel Aebischer. Parma: Adrian Benedyczak, Emanuele Valeri.

Utvisningar, Pisa: M’Bala Nzola.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Pisa: 1-2-2

Parma: 2-1-2

Nästa match:

Parma: Lazio, hemma, 13 december