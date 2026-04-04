Kozic poängräddare på övertid för Rosengård mot Lunds BK

Kryss mellan Rosengård och Lunds BK

Adrian Kozic kvitterade på stopptid

Rosengård nu åttonde, Lunds BK på sjätte plats

Det såg ut att bli förlust för Rosengård på lördagen när laget mötte Lunds BK i Ettan södra herr på Malmö IP. Bortalaget ledde med 1–2 i slutet av matchen. Men på övertid slog Adrian Kozic till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Rosengård.

Lunds BK:s huvudtränare Igor Arsenijevic om matchen:

– Innan matchen skulle jag vara nöjd med en poäng, men just nu det är fruktansvärt när vi tappade i sista sekunden på det sättet. Men sådan är fotbollen, vi måste kommer ut starkare av detta. Jag är superstolt över grabbarnas insats och hoppas att vi kan fortsätta med samma prestation i kommande matcher. Vi har visat att vi kommer vara et jobbigt lag att möta.

Rosengård–Lunds BK – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Alexander Nilsson 1–0 till Lunds BK i den 69:e minuten. Först med nio minuter kvar att spela ökade Lunds BK ledningen genom Jonathan Jacobsson. Reduceringen till 1–2 kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela när Joel Voelkerling Persson slog till och gjorde mål för Rosengård. Men Rosengård hann ändå med ett kvitteringsmål. Adrian Kozic gjorde det på övertid. 2–2-målet blev matchens sista.

För tabellens utseende betyder det här att Rosengård ligger på åttonde plats medan Lunds BK har sjätteplatsen.

Den 11 september möts lagen återigen, då på Klostergårdens IP.

I nästa omgång har Rosengård Hässleholms IF borta på Österås IP, fredag 10 april 19.00. Lunds BK spelar hemma mot Åtvidaberg lördag 11 april 16.00.

Rosengård–Lunds BK 2–2 (0–0)

Ettan södra herr, Malmö IP

Mål: 0–1 (69) Alexander Nilsson, 0–2 (81) Jonathan Jacobsson, 1–2 (89) Joel Voelkerling Persson, 2–2 (90) Adrian Kozic.

