Adrian Segecic målskytt när Portsmouth sänkte Sheffield Wednesday

Portsmouth segrade – 1–0 mot Sheffield Wednesday

Adrian Segecic avgjorde för Portsmouth

Tredje förlusten i följd för Sheffield Wednesday

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Portsmouth vann med 1–0 (0–0) borta mot Sheffield Wednesday i Championship.

Det här var Portsmouths sjätte nolla den här säsongen.

Watford nästa för Portsmouth

Sheffield Wednesday har två oavgjorda och tre förluster och 2–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Portsmouth har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–8 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Sheffield Wednesday på 24:e och sista plats och Portsmouth på 21:a plats.

När lagen senast möttes vann Sheffield W med 2–0.

Tisdag 20 januari 20.45 spelar Sheffield Wednesday hemma mot Birmingham. Portsmouth möter Watford borta på Vicarage Road Stadium onsdag 21 januari 20.45.

Sheffield Wednesday–Portsmouth 0–1 (0–0)

Championship, Hillsborough

Mål: 0–1 (65) Adrian Segecic.

Varningar, Portsmouth: Conor Chaplin, Connor Ogilvie.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 0-2-3

Portsmouth: 2-2-1

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Birmingham City, hemma, 20 januari 20.45

Portsmouth: Watford FC, borta, 21 januari 20.45