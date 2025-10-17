AIK besegrade Linköping efter Matilda Plans dubbel

AIK vann med 4–1 mot Linköping

Matilda Plan med två mål för AIK

Andra raka segern för AIK

Det blev AIK som gick segrande ur mötet med Linköping i Damallsvenskan på bortaplan, med 4–1 (1–1).

Matilda Plan tvåmålsskytt för AIK

Daniella Famili öppnade målskyttet på pass av Ida Björnberg redan i åttonde minuten och gav AIK en tidig ledning.

Lisa Björk stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. Direkt efter pausen ökade Matilda Plan AIK:s ledning framspelad av Ella Reidy.

I 54:e minuten slog Adelisa Grabus till på pass av Haruna Tabata och gjorde 1–3.

Matilda Plan, återigen, ökade AIK:s ledning framspelad av Anna Oskarsson med knappa kvarten kvar.

Med tre omgångar kvar är Linköping på 13:e plats i tabellen medan AIK är på sjunde plats.

I nästa match möter Linköping BK Häcken borta på söndag 2 november 16.00. AIK möter Vittsjö lördag 1 november 13.00 hemma.

Linköping–AIK 1–4 (1–1)

Damallsvenskan, Bilbörsen Arena

Mål: 0–1 (8) Daniella Famili (Ida Björnberg), 1–1 (45) Lisa Björk, 1–2 (51) Matilda Plan (Ella Reidy), 1–3 (54) Adelisa Grabus (Haruna Tabata), 1–4 (78) Matilda Plan (Anna Oskarsson).

Varningar, Linköping: Maria Olafsdottir Gros. AIK: Adelisa Grabus.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Linköping: 1-1-3

AIK: 2-0-3

Nästa match:

Linköping: BK Häcken FF, borta, 2 november

AIK: Vittsjö GIK, hemma, 1 november