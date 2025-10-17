AIK besegrade Linköping efter Matilda Plans dubbel
- AIK vann med 4–1 mot Linköping
- Matilda Plan med två mål för AIK
- Andra raka segern för AIK
Det blev AIK som gick segrande ur mötet med Linköping i Damallsvenskan på bortaplan, med 4–1 (1–1).
Matilda Plan tvåmålsskytt för AIK
Daniella Famili öppnade målskyttet på pass av Ida Björnberg redan i åttonde minuten och gav AIK en tidig ledning.
Lisa Björk stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. Direkt efter pausen ökade Matilda Plan AIK:s ledning framspelad av Ella Reidy.
I 54:e minuten slog Adelisa Grabus till på pass av Haruna Tabata och gjorde 1–3.
Matilda Plan, återigen, ökade AIK:s ledning framspelad av Anna Oskarsson med knappa kvarten kvar.
Med tre omgångar kvar är Linköping på 13:e plats i tabellen medan AIK är på sjunde plats.
I nästa match möter Linköping BK Häcken borta på söndag 2 november 16.00. AIK möter Vittsjö lördag 1 november 13.00 hemma.
Linköping–AIK 1–4 (1–1)
Damallsvenskan, Bilbörsen Arena
Mål: 0–1 (8) Daniella Famili (Ida Björnberg), 1–1 (45) Lisa Björk, 1–2 (51) Matilda Plan (Ella Reidy), 1–3 (54) Adelisa Grabus (Haruna Tabata), 1–4 (78) Matilda Plan (Anna Oskarsson).
Varningar, Linköping: Maria Olafsdottir Gros. AIK: Adelisa Grabus.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Linköping: 1-1-3
AIK: 2-0-3
Nästa match:
Linköping: BK Häcken FF, borta, 2 november
AIK: Vittsjö GIK, hemma, 1 november
