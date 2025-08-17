Malmö FF segrade – 2–0 mot AIK

Malmö FF:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Matilda Eriksson Kristell avgjorde för Malmö FF

AIK förlorade mötet med Malmö FF borta med 0–2 (0–2) i Damallsvenskan på söndagen.

Malmö FF–AIK – mål för mål

Malmö FF startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Matilda Eriksson Kristell gjorde målet på pass av Nathalie Hoff Persson, redan i 15:e minuten.

Malmö FF ökade också ledningen till 2–0 i 36:e minuten, när Tuva Skoog fick träff framspelad av Mia Persson. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Malmö FF med 2–0.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Malmö FF på tredje plats och AIK på sjätte plats.

Nästa motstånd för AIK är Djurgården. Lagen möts lördag 23 augusti 13.00 på Skytteholms IP.

Malmö FF–AIK 2–0 (2–0)

Damallsvenskan, Eleda Stadion

Mål: 1–0 (15) Matilda Eriksson Kristell (Nathalie Hoff Persson), 2–0 (36) Tuva Skoog (Mia Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Malmö FF: 5-0-0

AIK: 3-0-2

Nästa match:

AIK: Djurgårdens IF DFF, hemma, 23 augusti