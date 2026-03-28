AIK sänkte IFK Norrköping – Selin matchhjälte
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Målet i första halvleken blev matchavgörande när AIK vann med 1–0 (1–0) hemma mot IFK Norrköping i Damallsvenskan.
AIK–IFK Norrköping – mål för mål
Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för IFK Norrköping med 2–1.
AIK–IFK Norrköping 1–0 (1–0)
Damallsvenskan, Skytteholms IP
Mål: 1–0 (3) Nova Selin (Linda Sembrant).
Varningar, AIK: Daniella Famili, Anna Oskarsson, Lisa Björk. IFK Norrköping: Deborah-Anne De la Harpe.
Nästa match:
AIK: FC Rosengård, borta, 5 april 16.00
IFK Norrköping: Malmö FF, hemma, 6 april 15.00
Den här artikeln handlar om: