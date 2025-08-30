AIK tog bortaseger mot Kristianstad

AIK-seger med 3–0 mot Kristianstad

Adelisa Grabus matchvinnare för AIK

Andra raka förlusten för Kristianstad

AIK tog greppet om bortamatchen mot Kristianstad redan före paus. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och lördagens match i Damallsvenskan slutade 3–0.

Piteå nästa för AIK

AIK fick en bra start på matchen. Adelisa Grabus slog till framspelad av Ida Björnberg, redan i åttonde minuten.

Laget gjorde också 0–2 i 24:e minuten, när Nova Selin slog till på pass av Adelisa Grabus. AIK gjorde också 0–3 genom Daniella Famili i 52:a minuten.

Det här betyder att Kristianstad ligger kvar på femte plats i tabellen, och AIK på sjätte plats.

Lördag 6 september möter Kristianstad BK Häcken borta 16.00 och AIK möter Piteå hemma 13.00.

Kristianstad–AIK 0–3 (0–2)

Damallsvenskan, Kristianstads Fotbollsarena

Mål: 0–1 (8) Adelisa Grabus (Ida Björnberg), 0–2 (24) Nova Selin (Adelisa Grabus), 0–3 (52) Daniella Famili.

Varningar, Kristianstad: Alexandra Johannsdottir. AIK: Olivia Lindstedt, Son Hwayeon.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kristianstad: 2-0-3

AIK: 3-0-2

Nästa match:

Kristianstad: BK Häcken FF, borta, 6 september

AIK: Piteå IF DFF, hemma, 6 september