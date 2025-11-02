AIK vann igen – efter fem matcher utan seger

AIK-seger med 3–0 mot Elfsborg

Johan Hove med två mål för AIK

Erik Hovden Flataker matchvinnare för AIK

Det tog sex matcher. Men nu har AIK till slut vunnit en match i Allsvenskan. Laget vann på bortaplan mot Elfsborg, med 3–0 (1–0).

Det här var 13:e gången den här säsongen som AIK höll nollan.

Johan Hove tvåmålsskytt för AIK

AIK startade matchen bäst och tog ledningen när Erik Hovden Flataker gjorde målet på pass av Bersant Celina redan i 13:e minuten. Johan Hove ökade AIK:s ledning framspelad av Abdihakin Ali i 77:e minuten.

Johan Hove också 0–3 på straff i 90:e minuten.

Med en omgång kvar är Elfsborg på åttonde plats i tabellen medan AIK är på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann AIK med 2–0.

Elfsborg möter Hammarby i nästa match borta söndag 9 november 15.00. AIK möter samma dag HBK hemma.

Elfsborg–AIK 0–3 (0–1)

Allsvenskan, Borås Arena

Mål: 0–1 (13) Erik Hovden Flataker (Bersant Celina), 0–2 (77) Johan Hove (Abdihakin Ali), 0–3 (90) Johan Hove.

Varningar, Elfsborg: Wenderson. AIK: Dino Besirovic, Bersant Celina.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elfsborg: 1-0-4

AIK: 1-2-2

Nästa match:

Elfsborg: Hammarby IF, borta, 9 november

AIK: Halmstads BK, hemma, 9 november