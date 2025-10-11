AIK:s Adelisa Grabus tvåmålsskytt i segern mot Alingsås IF

AIK segrade – 6–3 mot Alingsås IF

AIK:s Adelisa Grabus tvåmålsskytt

Åttonde raka nederlaget för Alingsås IF

AIK vann mot gästande Alingsås IF i Damallsvenskan. 6–3 (1–0) slutade matchen på lördagen.

Adelisa Grabus gjorde två mål för AIK

AIK fick en bra start på matchen när Jennie Nordin slog till på pass av Ella Reidy redan i nionde minuten. Direkt efter pausen ökade Nova Selin AIK:s ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Adelisa Grabus framspelad av Ella Reidy och ökade ledningen för AIK.

I 64:e minuten nätade Adelisa Grabus på nytt och gjorde 4–0.

I den 73:e minuten ökade Linda Sembrant ledningen ytterligare framspelad av Son Hwayeon.

Tilde Karlsson reducerade för Alingsås IF med knappa kvarten kvar.

Alexandra Roholt såg till att Alingsås IF reducerade igen i 86:e minuten.

Alingsås IF reducerade igen i 89:e minuten genom Ina Österlind.

AIK ökade ledningen till 6–3 bara en minut senare genom Aleksandra Bogucka. 6–3-målet blev matchens sista.

Med fyra omgångar kvar är AIK på åttonde plats i tabellen medan Alingsås IF är på 14:e plats.

Nästa motstånd för AIK är Linköping. Lagen möts fredag 17 oktober 19.00 på Bilbörsen Arena.

AIK–Alingsås IF 6–3 (1–0)

Damallsvenskan, Skytteholms IP

Mål: 1–0 (9) Jennie Nordin (Ella Reidy), 2–0 (49) Nova Selin, 3–0 (57) Adelisa Grabus (Ella Reidy), 4–0 (64) Adelisa Grabus, 5–0 (73) Linda Sembrant (Son Hwayeon), 5–1 (80) Tilde Karlsson, 5–2 (86) Alexandra Roholt, 5–3 (89) Ina Österlind, 6–3 (90) Aleksandra Bogucka.

Varningar, Alingsås IF: Isabella Svanström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AIK: 2-0-3

Alingsås IF: 0-0-5

Nästa match:

AIK: Linköpings FC, borta, 17 oktober