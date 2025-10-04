Aimee-Louise Anderson het när ÖSK besegrade Bollstanäs

Seger för ÖSK med 3–0 mot Bollstanäs

ÖSK:s Aimee-Louise Anderson tvåmålsskytt

Andra raka segern för ÖSK

Hemmalaget ÖSK tog hem de tre poängen efter seger mot Bollstanäs i Elitettan. 3–0 (0–0) slutade matchen på lördagen.

– Stabil match där vi börjar avvaktande men är bättre i andra halvlek. Vi gör mycket rätt försvarsmässigt men har lite svårare i vårt anfallsspel. Vi är dock effektiva framför mål när vi får chansen, kommenterade ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren efter matchen.

Aimee-Louise Anderson tvåmålsskytt för ÖSK

Aimee-Louise Anderson gjorde 1–0 för ÖSK efter pausen.

I 49:e minuten nätade Aimee-Louise Anderson på nytt och gjorde 2–0.

Till slut kom också 3–0 genom Nora Törngren i 82:a minuten.

ÖSK stannar därmed på nionde plats och Bollstanäs på 13:e plats, i tabellen.

I nästa match möter ÖSK Kif Örebro hemma och Bollstanäs möter Eskilstuna United hemma. Båda matcherna spelas lördag 11 oktober 13.00.

ÖSK–Bollstanäs 3–0 (0–0)

Elitettan, Behrn Arena

Mål: 1–0 (48) Aimee-Louise Anderson, 2–0 (49) Aimee-Louise Anderson, 3–0 (82) Nora Törngren.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

ÖSK: 3-0-2

Bollstanäs: 1-2-2

Nästa match:

ÖSK: Kif Örebro, hemma, 11 oktober

Bollstanäs: Eskilstuna United DFF, hemma, 11 oktober