Aimee-Louise Anderson het när ÖSK besegrade Bollstanäs
Hemmalaget ÖSK tog hem de tre poängen efter seger mot Bollstanäs i Elitettan. 3–0 (0–0) slutade matchen på lördagen.
– Stabil match där vi börjar avvaktande men är bättre i andra halvlek. Vi gör mycket rätt försvarsmässigt men har lite svårare i vårt anfallsspel. Vi är dock effektiva framför mål när vi får chansen, kommenterade ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren efter matchen.
Aimee-Louise Anderson gjorde 1–0 för ÖSK efter pausen.
I 49:e minuten nätade Aimee-Louise Anderson på nytt och gjorde 2–0.
Till slut kom också 3–0 genom Nora Törngren i 82:a minuten.
ÖSK stannar därmed på nionde plats och Bollstanäs på 13:e plats, i tabellen.
I nästa match möter ÖSK Kif Örebro hemma och Bollstanäs möter Eskilstuna United hemma. Båda matcherna spelas lördag 11 oktober 13.00.
ÖSK–Bollstanäs 3–0 (0–0)
Elitettan, Behrn Arena
Mål: 1–0 (48) Aimee-Louise Anderson, 2–0 (49) Aimee-Louise Anderson, 3–0 (82) Nora Törngren.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
ÖSK: 3-0-2
Bollstanäs: 1-2-2
Nästa match:
ÖSK: Kif Örebro, hemma, 11 oktober
Bollstanäs: Eskilstuna United DFF, hemma, 11 oktober
Den här artikeln handlar om: