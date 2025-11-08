Aimee-Louise Anderson målskytt när ÖSK sänkte Uppsala IK Dam

ÖSK vann med 1–0 mot Uppsala IK Dam

Tredje raka segern för ÖSK

ÖSK:s nionde seger för säsongen

Målet i andra halvleken blev matchens enda när ÖSK vann med 1–0 (0–0) hemma mot Uppsala IK Dam i Elitettan.

– En riktigt starkt insats av oss över 90 minuter. Vi gör det väldigt bra defensivt och erkänt offensiva Uppsala har svårt att skapa så mycket hett. Framåt är vi farliga när tillfälle ges. Extra kul att Ella Gunarsson får göra comeback efter långt skadeuppehåll, kommenterade ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren efter matchen.

Det här var ÖSK:s åttonde nolla den här säsongen.

Resultatet betyder också att ÖSK har hållit nollan i tre matcher i rad.

Aimee-Louise Anderson blev matchvinnare

ÖSK har fyra segrar och en förlust och 10–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Uppsala IK Dam har tre vinster och två förluster och 9–4 i målskillnad. Det här var ÖSK:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Uppsala IK Dams andra uddamålsförlust.

Med en omgång kvar är ÖSK på åttonde plats i tabellen medan Uppsala IK Dam är på andra plats.

ÖSK möter Jitex BK i nästa match borta lördag 15 november 15.00. Uppsala IK Dam möter samma dag BK Häcken Utveckling hemma.

ÖSK–Uppsala IK Dam 1–0 (0–0)

Elitettan, Behrn Arena

Mål: 1–0 (53) Aimee-Louise Anderson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

ÖSK: 4-0-1

Uppsala IK Dam: 3-0-2

Nästa match:

ÖSK: Jitex BK, borta, 15 november

Uppsala IK Dam: BK Häcken U, hemma, 15 november