TV-guide: Så ser du Brasilien – Marocko i natt
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Brasilien ska spela VM-premiär.
Klockan 00:00 ställs de mot Marocko på MetLife Stadium i New York.
Här är allt du behöver veta inför matchen.
VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |
I natt väntar en spännande match i VM mellan Brasilien och Marocko. Matchen spelas på MetLife Stadium, och förväntningarna är höga med tanke på Brasiliens historik i VM samt Marockos sensationella resa i VM 2022. Matchen är nationernas första i gruppen och det är viktiga poäng som står på spel.
Brasilien – Marocko: När och var?
- Stad: New York
- Stadion: MetLife Stadium
- Datum: 14 juni 2026
- Tid: 00:00 (svensk tid)
Matchen mellan Brasilien och Marocko äger rum i New York på MetLife Stadium. Avspark sker klockan 00:00 svensk tid, natten mellan lördag och söndag.
Brasilien – Marocko: På vilken TV-kanal?
- Kanal: SVT1 & SVT Play
- Sändningstid: 00:00 svensk tid
Matchen kommer att sändas på SVT1 och streamas via SVT Play. För att följa matchen live, ställ in din TV på SVT1 eller logga in på SVT Play vid avspark.
Brasilien – Marocko: Vad kan man förvänta sig?
När Brasilien och Marocko möts i VM väntas en intensiv matchbild. Brasilien kommer in med offensiv kraft och teknisk spets, medan Marocko är kända för sitt disciplinerade försvar och snabba omställningar.
Trots vissa skadeproblem har Brasilien en stark startelva, där spelare som Vinícius Júnior och Casemiro väntas spela nyckelroller. Marocko å sin sida hoppas kunna utnyttja sin defensiva stabilitet och skapa chanser via kontringar genom Achraf Hakimi och Brahim Diaz.
Sedan tidigare står det klart att den brasilianske storstjärnan Neymar missar VM-premiären men väntas vara tillbaka nästa vecka.
Brasilien: truppstatus och förväntade startelvor
Brasilien förväntas ställa upp med en stark formation trots flera nyckelspelare borta på grund av skador. Rodrygo och Neymar är bland de mest anmärkningsvärda som inte kommer att delta. Trots detta förväntas laget visa upp sitt djup och talang på planen.
Rodrygo
cruciate-ligament-injury
Late December 2026
Estevao
hamstring-injury
Early August 2026
Eder Militao
thigh-injury
Mid September 2026
Vitor Roque
ankle-injury
Late July 2026
Murillo
hamstring-injury
Early August 2026
Wenderson Galeno
muscle-injury
Mid July 2026
Neymar Jr
calf-injury
Late June 2026
Wesley
groin-injury
Early July 2026
Brasiliens förväntade startelva (4-2-3-1): Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro – Casemiro, Guimaraes – Raphinha, Paqueta, Vinicius Junior – Cunha
Marocko: truppstatus och förväntade startelvor
Marocko hoppas kunna utnyttja eventuella luckor i Brasiliens försvar och deras senaste form har gett dem självförtroende. Trots några skador har de en stark och motiverad trupp.
Hamza Igamane
cruciate-ligament-injury
Early October 2026
Abde Ezzalzouli
knee-injury
A few weeks
Nayef Aguerd
groin-injury
Early July 2026
Marockos förväntade startelva (4-2-3-1): Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari
✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.
Den här artikeln handlar om: