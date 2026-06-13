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Foto: Bildbyrån

TV-guide: Så ser du Brasilien – Marocko i natt

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Redaktionen
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Brasilien ska spela VM-premiär.
Klockan 00:00 ställs de mot Marocko på MetLife Stadium i New York.
Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Bildbyrån

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I natt väntar en spännande match i VM mellan Brasilien och Marocko. Matchen spelas på MetLife Stadium, och förväntningarna är höga med tanke på Brasiliens historik i VM samt Marockos sensationella resa i VM 2022. Matchen är nationernas första i gruppen och det är viktiga poäng som står på spel.

Brasilien – Marocko: När och var?

  • Stad: New York
  • Stadion: MetLife Stadium
  • Datum: 14 juni 2026
  • Tid: 00:00 (svensk tid)

Matchen mellan Brasilien och Marocko äger rum i New YorkMetLife Stadium. Avspark sker klockan 00:00 svensk tid, natten mellan lördag och söndag.

Brasilien – Marocko: På vilken TV-kanal?

  • Kanal: SVT1 & SVT Play
  • Sändningstid: 00:00 svensk tid

Matchen kommer att sändas på SVT1 och streamas via SVT Play. För att följa matchen live, ställ in din TV på SVT1 eller logga in på SVT Play vid avspark.

Brasilien – Marocko: Vad kan man förvänta sig?

När Brasilien och Marocko möts i VM väntas en intensiv matchbild. Brasilien kommer in med offensiv kraft och teknisk spets, medan Marocko är kända för sitt disciplinerade försvar och snabba omställningar.

Trots vissa skadeproblem har Brasilien en stark startelva, där spelare som Vinícius Júnior och Casemiro väntas spela nyckelroller. Marocko å sin sida hoppas kunna utnyttja sin defensiva stabilitet och skapa chanser via kontringar genom Achraf Hakimi och Brahim Diaz.

Sedan tidigare står det klart att den brasilianske storstjärnan Neymar missar VM-premiären men väntas vara tillbaka nästa vecka.

Neymar från Brazil håller sig om fotleden efter en skada under VM-matchen i grupp G mellan Brazil och Serbia på Lusail Stadium i Lusail, Qatar, torsdagen den 24 november 2022. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)
Foto: Alamy

Brasilien: truppstatus och förväntade startelvor

Brasilien förväntas ställa upp med en stark formation trots flera nyckelspelare borta på grund av skador. Rodrygo och Neymar är bland de mest anmärkningsvärda som inte kommer att delta. Trots detta förväntas laget visa upp sitt djup och talang på planen.

Brasiliens förväntade startelva (4-2-3-1): Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro – Casemiro, Guimaraes – Raphinha, Paqueta, Vinicius Junior – Cunha

Marocko: truppstatus och förväntade startelvor

Marocko hoppas kunna utnyttja eventuella luckor i Brasiliens försvar och deras senaste form har gett dem självförtroende. Trots några skador har de en stark och motiverad trupp.

Marockos förväntade startelva (4-2-3-1): Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.

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