Uppgifter: Genova lägger miljonbud på Stroud

Elliot Stroud, 23, är med Sverige i Nordamerika för att spela VM.

Samtidigt ser han ut att lämna Mjällby för italienska Genova.

Foto: Bildbyrån

Elliot Stroud är uttagen i Graham Potters VM-trupp. Men samtidigt som han laddar upp inför Sveriges VM-premiär så pågår diskussioner kring hans klubblagsframtid.

Tidigare i veckan kom det uppgifter om att Genova är intresserade av Mjällby-spelaren och nu kommer nya uppgifter från transferjournalisten Nicolo Schira att den italienska klubben är beredda att lägga mycket pengar för att säkra upp honom.

Uppgifterna delger att Genova vill lägga 2,5 miljoner euro vilket motsvarar omkring 27 miljoner kronor.