Alan nätade i Moreirenses förlust

Porto vann med 2–1 mot Moreirense

Portos åttonde seger på de senaste nio matcherna

Deniz Daniel Gul matchvinnare för Porto

Moreirense förlorade hemmamatchen mot Porto i Primeira Liga herr på måndagen. 1–2 (1–1) slutade matchen.

Deniz Daniel Gul stod för Portos avgörande mål efter 88 minuter.

Moreirense–Porto – mål för mål

Moreirense fick en bra start på matchen när Alan slog till redan i 18:e minuten.

Porto kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Samuel Aghehowa på straff. Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Deniz Daniel Gul slog till och gjorde 1–2 för Porto. Därmed hade Porto vänt matchen.

Det här var Moreirenses andra uddamålsförlust den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Porto nu leder serien. Moreirense är på sjätte plats.

Den 15 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Moreirense är Arouca. Lagen möts söndag 2 november 19.00.

Moreirense–Porto 1–2 (1–1)

Primeira Liga herr, Parque Joaquim de Almeida Freitas

Mål: 1–0 (18) Alan, 1–1 (45) Samuel Aghehowa, 1–2 (88) Deniz Daniel Gul.

Varningar, Moreirense: Maracas, Alan, Andre Ferreira. Porto: Borja Sainz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Moreirense: 2-0-3

Porto: 4-1-0

Nästa match:

Moreirense: Arouca, borta, 2 november