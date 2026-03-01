Alans mål gav 1–1 för Moreirense mot Casa Pia

Oavgjort mellan Casa Pia och Moreirense

Alan kvitterade i 62:a minuten

Estoril nästa motstånd för Casa Pia

Casa Pias Cassiano gjorde mål i första halvlek hemma mot Moreirense i Primeira Liga herr. I andra halvlek kvitterade Moreirense genom Alan med 28 minuter kvar av matchen. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Casa Pia–Moreirense – mål för mål

Casa Pia tog ledningen strax före halvtidsvilan genom Cassiano på pass av Gaizka Larrazabal. Målet var Cassianos femte i Primeira Liga herr.

Alan fick utdelning på straff med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Moreirense. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

När lagen möttes senast vann Moreirense med 2–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 7 mars. Då möter Casa Pia Estoril på Antonio Coimbra da Mota 21.30. Moreirense tar sig an Nacional hemma 16.30.

Casa Pia–Moreirense 1–1 (1–0)

Primeira Liga herr, Estadio Municipal de Rio Maior

Mål: 1–0 (40) Cassiano (Gaizka Larrazabal), 1–1 (62) Alan.

Varningar, Casa Pia: Rafael Brito, David Sousa. Moreirense: Maracas, Dinis Pinto, Alan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Casa Pia: 2-2-1

Moreirense: 1-1-3

Nästa match:

Casa Pia: Estoril Praia, borta, 7 mars 21.30

Moreirense: CD Nacional Funchal, hemma, 7 mars 16.30