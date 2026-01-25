Alaves är äntligen segrare igen efter vinst mot Real Betis

Alaves vann med 2–1 mot Real Betis

Antonio Martinez avgjorde för Alaves

Sjätte segern för Alaves

Fem matcher utan seger i La Liga fick räcka. På söndagen kunde Alaves till slut ta tre poäng igen. Laget vann på hemmaplan mot Real Betis, med 2–1 (1–0).

Alaves–Real Betis – mål för mål

Carlos Vicente gjorde 1–0 till Alaves efter bara tre minuter. Målet var Carlos Vicentes femte i La Liga.

Direkt efter pausen ökade Antonio Martinez Alaves ledning. Reduceringen till 2–1 kom på stopptid när Abdessamad Ezzalzouli slog till och gjorde mål för Real Betis efter förarbete av Marc Roca. Fler mål än så blev det inte för Real Betis.

I tabellen innebär det här att Alaves nu ligger på 16:e plats i tabellen. Real Betis är på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Betis med 1–0.

I nästa match möter Alaves Espanyol borta på fredag 30 januari 21.00. Real Betis möter Valencia söndag 1 februari 16.15 hemma.

Alaves–Real Betis 2–1 (1–0)

La Liga, Estadio Mendizorroza

Mål: 1–0 (3) Carlos Vicente, 2–0 (47) Antonio Martinez, 2–1 (90) Abdessamad Ezzalzouli (Marc Roca).

Varningar, Alaves: Carles Alena. Real Betis: Natan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alaves: 1-1-3

Real Betis: 2-1-2

Nästa match:

Alaves: Espanyol Barcelona, borta, 30 januari 21.00

Real Betis: Valencia, hemma, 1 februari 16.15