Alaves avgjorde mot Elche efter paus

Alaves vann med 3–1 mot Elche

Toni Martinez matchvinnare för Alaves

Andre Silva målskytt för Elche

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det hemmalaget Alaves som avgjorde matchen mot Elche. Söndagens match i La Liga slutade 3–1.

Alaves–Elche – mål för mål

Carlos Vicente gav Alaves ledningen i den 76:e minuten på straff.

I den 79:e minuten fick Elches David Affengruber rött kort och laget fick spela med en spelare mindre sista elva minuterna.

Toni Martinez såg till att Alaves ökade ledningen med nio minuter kvar att spela.

Reduceringen till 2–1 kom på tilläggstid när Andre Silva slog till och gjorde mål för Elche. Fler mål än så blev det inte för Elche.

3–1-målet för Alaves kom direkt därefter när Lucas Boye på övertid gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Alaves har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Elche har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–7 i målskillnad.

Den 10 maj spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Alaves är Valencia. Lagen möts måndag 20 oktober 21.00.

Alaves–Elche 3–1 (0–0)

La Liga, Mendizorrotza

Mål: 1–0 (76) Carlos Vicente, 2–0 (81) Toni Martinez, 2–1 (90) Andre Silva, 3–1 (90) Lucas Boye.

Varningar, Alaves: Antonio Blanco, Jonny Otto, Jon Pacheco.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alaves: 2-1-2

Elche: 2-2-1

Nästa match:

Alaves: Valencia, hemma, 20 oktober