Alaves höll undan och vann mot Espanyol

Seger för Alaves med 2–1 mot Espanyol

Lucas Boye avgjorde för Alaves

Alaves fjärde seger för säsongen

Hemmalaget Alaves tog greppet om matchen mot Espanyol i första halvlek och ledde med 2–0 i paus. I andra halvlek kom Espanyol närmare, men matchen i La Liga slutade 2–1 till Alaves.

Girona nästa för Alaves

Alaves började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Denis Suarez till.

Laget gjorde också 2–0 alldeles före halvtidspausen genom Lucas Boye. Roberto Fernandez slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och reducerade åt Espanyol. Fler mål än så blev det inte för Espanyol.

Det här var Alaves tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Espanyols andra uddamålsförlust.

För hemmalaget betyder resultatet åttonde plats i tabellen. Espanyol är på sjätte plats. Så sent som den 1 november låg Alaves på tolfte plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 februari.

I nästa match, lördag 8 november möter Alaves Girona borta 14.00 medan Espanyol spelar hemma mot Villarreal 21.00.

Alaves–Espanyol 2–1 (2–0)

La Liga, Mendizorrotza

Mål: 1–0 (5) Denis Suarez, 2–0 (40) Lucas Boye, 2–1 (56) Roberto Fernandez.

Varningar, Alaves: Victor Parada, Lucas Boye, Denis Suarez. Espanyol: Omar El Hilali, Tyrhys Dolan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alaves: 2-1-2

Espanyol: 2-1-2

Nästa match:

Alaves: Girona, borta, 8 november

Espanyol: Villarreal CF, hemma, 8 november