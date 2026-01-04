Alaves och Real Oviedo delade på poängen

Kryss mellan Alaves och Real Oviedo

Lucas Boye kvitterade i 69:e minuten

Villarreal blir nästa motstånd för Alaves

Det blev delad pott när Alaves tog emot Real Oviedo i La Liga. Slutresultatet skrevs till 1–1 (0–0).

Alaves–Real Oviedo – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 56:e minuten innan Federico Vinas gav Real Oviedo ledningen.

I 69:e minuten slog Lucas Boye till och kvitterade för Alaves. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Alaves har en seger, en oavgjord och tre förluster och 4–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Oviedo har tre oavgjorda och två förluster och 1–7 i målskillnad.

Lagen möts på nytt på Nuevo Carlos Tartiere den 17 maj.

Nästa motstånd för Alaves är Villarreal. Lagen möts lördag 10 januari 16.15 på Estadio de la Ceramica.

Alaves–Real Oviedo 1–1 (0–0)

La Liga, Estadio Mendizorroza

Mål: 0–1 (56) Federico Vinas, 1–1 (69) Lucas Boye.

Varningar, Alaves: Carlos Protesoni, Denis Suarez. Real Oviedo: Rahim Alhassane, Federico Vinas, Guillermo Almada.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alaves: 1-1-3

Real Oviedo: 0-3-2

Nästa match:

Alaves: Villarreal CF, borta, 10 januari 16.15