Alaves vann igen – efter sex matcher utan seger

Seger för Alaves med 4–3 mot Celta Vigo

Avgörande målet kom i 78:e minuten.

Antonio Martinez tvåmålsskytt för Alaves

Det tog sju matcher. Men nu har Alaves till slut vunnit en match i La Liga. Laget vann borta mot Celta Vigo, med 4–3 (1–3).

Segermålet för Alaves stod Abderrahman Rebbach för efter 78 minuter.

Det var en imponerande vändning av Alaves, som låg under med 1–3 i halvtid.

Abderrahman Rebbach matchvinnare för Alaves

Celta Vigo gjorde första målet när Ferran Jutgla nätade redan i 19:e minuten. Laget ökade också ledningen till 2–0 genom Hugo Alvarez i 27:e minuten. 3–0 kom i 37:e minuten på nytt genom Ferran Jutgla assisterad av Hugo Sotelo. Antonio Martinez stod för reduceringen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken.

I 50:e minuten reducerade Alaves på nytt genom Angel Perez. I 74:e minuten kvitterade Antonio Martinez för Alaves framspelad av Abderrahman Rebbach. Abderrahman Rebbach gjorde det matchavgörande målet framspelad av Victor Parada i 78:e minuten. Därmed hade Alaves vänt matchen.

Lagens första möte för säsongen vann Celta Vigo med 1–0.

Celta Vigo tar sig an Valencia i nästa match borta söndag 5 april 16.15. Alaves möter samma dag 21.00 Osasuna hemma.

Celta Vigo–Alaves 3–4 (3–1)

La Liga, Abanca Balaidos

Mål: 1–0 (19) Ferran Jutgla, 2–0 (27) Hugo Alvarez, 3–0 (37) Ferran Jutgla (Hugo Sotelo), 3–1 (45) Antonio Martinez, 3–2 (50) Angel Perez, 3–3 (74) Antonio Martinez (Abderrahman Rebbach), 3–4 (78) Abderrahman Rebbach (Victor Parada).

Varningar, Celta Vigo: Javi Rodriguez, Fer Lopez. Alaves: Jon Pacheco, Denis Suarez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Celta Vigo: 2-1-2

Alaves: 1-2-2

Nästa match:

Celta Vigo: Valencia, borta, 5 april 16.15

Alaves: Osasuna, hemma, 5 april 21.00