Albin Sporrong gjorde avgörande målet för Brage mot Norrby

Brage segrade – 1–0 mot Norrby

Albin Sporrong avgjorde för Brage

Norrby nu 14:e, Brage på tredje plats

Brage vann med 1–0 på bortaplan mot Norrby i Superettan. Albin Sporrong gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

– Svårspelad match. Tycker vi gör en bra match överlag. Det röda kortet och en tillfällighet vid målet avgör. Bara att ta nya tag och ladda inför nästa match, kommenterade Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar.

Oddevold nästa för Brage

Senaste mötet lagen emellan, för tre år sedan, slutade med seger för Brage med 5–0.

Den 7 november spelar lagen mot varandra på nytt, på Borlänge Energi Arena.

Lördag 11 april 17.00 spelar Norrby borta mot Östersunds FK. Brage möter Oddevold hemma på Borlänge Energi Arena söndag 12 april 15.00.

Norrby–Brage 0–1 (0–0)

Superettan, Borås Arena

Mål: 0–1 (79) Albin Sporrong.

Varningar, Norrby: Joel Hjalmar, Filip Gustafsson. Brage: Gustav Berggren.

