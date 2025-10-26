Aleksandar Azizovic enda målskytt när Vasalund föll

FC Arlanda segrade – 4–1 mot Vasalund

Bortalaget Vasalund fick se sig besegrat av FC Arlanda i söndagens möte i Ettan norra herr. 4–1 (2–0) slutade matchen.

FC Arlanda började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Yoas Yemane till.

I 22:a minuten gjorde FC Arlanda 2–0 när Samuel Rydz slog till. I 54:e minuten nätade Felix Strängborn och gjorde 3–0.

Samuel Rydz gjorde dessutom 4–0 i 66:e minuten.

Med sju minuter kvar att spela reducerade Vasalund genom Aleksandar Azizovic. Mer än så blev det dock inte för Vasalund.

FC Arlanda har tre segrar och två förluster och 12–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vasalund har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–11 i målskillnad.

Nästa motstånd för Vasalund är Haninge. Lagen möts söndag 2 november 16.00 på Skytteholms IP.

FC Arlanda–Vasalund 4–1 (2–0)

Ettan norra herr, Midgårdsvallen Arena

Mål: 1–0 (2) Yoas Yemane, 2–0 (22) Samuel Rydz, 3–0 (54) Felix Strängborn, 4–0 (66) Samuel Rydz, 4–1 (83) Aleksandar Azizovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Arlanda: 3-0-2

Vasalund: 1-2-2

Nästa match:

Vasalund: IFK Haninge, hemma, 2 november