Aleksandar Azizovic enda målskytt när Vasalund föll
- FC Arlanda segrade – 4–1 mot Vasalund
- Samuel Rydz med två mål för FC Arlanda
- Tredje raka segern för FC Arlanda
Bortalaget Vasalund fick se sig besegrat av FC Arlanda i söndagens möte i Ettan norra herr. 4–1 (2–0) slutade matchen.
Samuel Rydz tvåmålsskytt för FC Arlanda
FC Arlanda började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Yoas Yemane till.
I 22:a minuten gjorde FC Arlanda 2–0 när Samuel Rydz slog till. I 54:e minuten nätade Felix Strängborn och gjorde 3–0.
Samuel Rydz gjorde dessutom 4–0 i 66:e minuten.
Med sju minuter kvar att spela reducerade Vasalund genom Aleksandar Azizovic. Mer än så blev det dock inte för Vasalund.
FC Arlanda har tre segrar och två förluster och 12–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vasalund har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–11 i målskillnad.
Nästa motstånd för Vasalund är Haninge. Lagen möts söndag 2 november 16.00 på Skytteholms IP.
FC Arlanda–Vasalund 4–1 (2–0)
Ettan norra herr, Midgårdsvallen Arena
Mål: 1–0 (2) Yoas Yemane, 2–0 (22) Samuel Rydz, 3–0 (54) Felix Strängborn, 4–0 (66) Samuel Rydz, 4–1 (83) Aleksandar Azizovic.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
FC Arlanda: 3-0-2
Vasalund: 1-2-2
Nästa match:
Vasalund: IFK Haninge, hemma, 2 november
