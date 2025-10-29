Aleksandr Golovin tvåmålsskytt för Monaco i segern mot Nantes

Monaco segrade – 5–3 mot Nantes

Aleksandr Golovin med två mål för Monaco

Andra raka segern för Monaco

Monaco vann mötet med Nantes borta med 5–3 (2–2) på onsdagen i Ligue 1 herr.

Mamadou Coulibaly slog till framspelad av Maghnes Akliouche redan i sjätte minuten och gav Monaco en tidig ledning.

Nantes kvitterade till 1–1 i 19:e minuten när Bahereba Guirassy hittade rätt.

Monaco tog ledningen i slutminuterna av första halvlek genom Folarin Balogun.

Bahereba Guirassy stod för utjämningen till 2–2 med sitt mål på stopptid i första halvleken. I 55:e minuten nätade Maghnes Akliouche och gav Monaco ledningen.

I 75:e minuten ökade Aleksandr Golovin ledningen framspelad av Kassoum Ouattara.

Mostafa Mohamed reducerade för Nantes i 80:e minuten. Men mer än så orkade Nantes inte med.

3–5-målet kom på tilläggstid när Aleksandr Golovin på nytt slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–5.

Nantes ligger på 15:e plats i tabellen efter matchen medan Monaco ligger på andra plats. Monaco var sjua i tabellen för fem dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen spelar mot varandra igen den 15 februari på Stade Louis II.

Nantes tar sig an Metz i nästa match hemma söndag 2 november 17.15. Monaco möter Paris FC hemma lördag 1 november 19.00.

Nantes–Monaco 3–5 (2–2)

Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire

Mål: 0–1 (6) Mamadou Coulibaly (Maghnes Akliouche), 1–1 (19) Bahereba Guirassy, 1–2 (41) Folarin Balogun, 2–2 (45) Bahereba Guirassy, 2–3 (55) Maghnes Akliouche, 2–4 (75) Aleksandr Golovin (Kassoum Ouattara), 3–4 (80) Mostafa Mohamed, 3–5 (90) Aleksandr Golovin.

Varningar, Nantes: Fabien Centonze, Matthis Abline, Tylel Tati. Monaco: Takumi Minamino, Mohammed Salisu, Kassoum Ouattara, Jordan Teze, Mamadou Coulibaly, Philipp Kohn.

