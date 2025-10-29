Alessandro Circati nätade i Parmas förlust

Roma vann med 2–1 mot Parma

Romas femte seger på de senaste sex matcherna

Artem Dovbyk matchvinnare för Roma

Parma förlorade mötet med Roma borta med 1–2 (0–0) i Serie A på onsdagen.

Roma–Parma – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 63:e minuten innan Mario Hermoso på pass av Paulo Dybala gav Roma ledningen.

Först med nio minuter kvar att spela ökade Roma ledningen genom Artem Dovbyk.

Reduceringen till 2–1 kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela när Alessandro Circati slog till och gjorde mål för Parma. Men mer än så orkade Parma inte med.

Förlusten var Parmas andra uddamålsförlust.

Lagen möts igen 10 maj.

Nästa motstånd för Parma är Bologna. Lagen möts söndag 2 november 18.00.

Roma–Parma 2–1 (0–0)

Serie A

Mål: 1–0 (63) Mario Hermoso (Paulo Dybala), 2–0 (81) Artem Dovbyk, 2–1 (86) Alessandro Circati.

Varningar, Parma: Mateo Pellegrino, Christian Ordonez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Roma: 4-0-1

Parma: 1-2-2

Nästa match:

Parma: Bologna, hemma, 2 november