Alexander Johansson gjorde avgörande målet för Mjällby mot Häcken

Mjällby vann med 1–0 mot Häcken

Mjällbys nionde seger på de senaste tio matcherna

Alexander Johansson matchvinnare för Mjällby

Mjällby vann med 1–0 på hemmaplan mot Häcken i Allsvenskan. Alexander Johansson gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Det här var 14:e gången den här säsongen som Mjällby höll nollan.

Mjällby–Häcken – mål för mål

Mjällby har en stark form med fem segrar och 12–1 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Häcken har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad. Det här var Mjällbys elfte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Häckens femte uddamålsförlust.

Lagens första möte för säsongen vann Mjällby AIF med 3–0.

Mjällby–Häcken 1–0 (0–0)

Allsvenskan, Strandvallen

Mål: 1–0 (81) Alexander Johansson.

Varningar, Häcken: Julius Lindberg, Filip Öhman, Silas Andersen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mjällby: 5-0-0

Häcken: 1-3-1