Alexis Claude matchhjälte för Augsburg mot Heidenheim
- Augsburg vann med 1–0 mot Heidenheim
- Alexis Claude avgjorde för Augsburg
- Heidenheims fjärde raka förlust
Augsburg vann med 1–0 (0–0) hemma mot Heidenheim i Bundesliga. Matchens enda mål stod Alexis Claude för i andra halvleken.
Det här var fjärde gången den här säsongen som Augsburg höll nollan.
Resultatet innebär att Heidenheim nu har fyra förluster i rad.
Wolfsburg nästa för Augsburg
Augsburg har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Heidenheim har en oavgjord och fyra förluster och 3–10 i målskillnad.
När lagen senast möttes vann Heidenheim med 2–1.
Augsburg tar sig an Wolfsburg i nästa match borta lördag 21 februari 15.30. Heidenheim möter VfB Stuttgart hemma söndag 22 februari 19.30.
Augsburg–Heidenheim 1–0 (0–0)
Bundesliga, WWK Arena
Mål: 1–0 (80) Alexis Claude.
Varningar, Augsburg: Finn Dahmen. Heidenheim: Benedikt Gimber, Budu Zivzivadze.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Augsburg: 3-1-1
Heidenheim: 0-1-4
Nästa match:
Augsburg: VfL Wolfsburg, borta, 21 februari 15.30
Heidenheim: VfB Stuttgart, hemma, 22 februari 19.30
