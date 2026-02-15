Alexis Claude matchhjälte för Augsburg mot Heidenheim

Augsburg vann med 1–0 mot Heidenheim

Alexis Claude avgjorde för Augsburg

Heidenheims fjärde raka förlust

Augsburg vann med 1–0 (0–0) hemma mot Heidenheim i Bundesliga. Matchens enda mål stod Alexis Claude för i andra halvleken.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Augsburg höll nollan.

Resultatet innebär att Heidenheim nu har fyra förluster i rad.

Wolfsburg nästa för Augsburg

Augsburg har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Heidenheim har en oavgjord och fyra förluster och 3–10 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Heidenheim med 2–1.

Augsburg tar sig an Wolfsburg i nästa match borta lördag 21 februari 15.30. Heidenheim möter VfB Stuttgart hemma söndag 22 februari 19.30.

Augsburg–Heidenheim 1–0 (0–0)

Bundesliga, WWK Arena

Mål: 1–0 (80) Alexis Claude.

Varningar, Augsburg: Finn Dahmen. Heidenheim: Benedikt Gimber, Budu Zivzivadze.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Augsburg: 3-1-1

Heidenheim: 0-1-4

Nästa match:

Augsburg: VfL Wolfsburg, borta, 21 februari 15.30

Heidenheim: VfB Stuttgart, hemma, 22 februari 19.30