Alexis Mac Allister matchhjälte när Liverpool sänkte Real Madrid

Liverpool segrade – 1–0 mot Real Madrid

Alexis Mac Allister matchvinnare för Liverpool

Andra raka segern för Liverpool

Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Liverpool vann med 1–0 (0–0) hemma mot Real Madrid i Champions League.

PSV nästa för Liverpool

Det här var Liverpools andra uddamålsseger den här säsongen.

Både Liverpool och Real Madrid har nu nio poäng efter fyra spelade matcher.

Onsdag 26 november 21.00 möter Liverpool PSV hemma på Anfield medan Real Madrid spelar borta mot Olympiacos.

Liverpool–Real Madrid 1–0 (0–0)

Champions League, Anfield

Mål: 1–0 (61) Alexis Mac Allister (Dominik Szoboszlai).

Varningar, Liverpool: Alexis Mac Allister. Real Madrid: Vinicius Junior, Jude Bellingham, Dean Huijsen, Alvaro Carreras.

Liverpool: PSV Eindhoven, hemma, 26 november

Real Madrid: Olympiakos, borta, 26 november