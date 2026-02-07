Alfie Devine avgjorde när Preston North End sänkte Portsmouth

Preston North End-seger med 1–0 mot Portsmouth

Alfie Devine avgjorde för Preston North End

Preston North End höll nollan

Målet i första halvleken blev matchens enda. Preston North End vann med 1–0 (1–0) hemma mot Portsmouth i Championship.

Det här var nionde gången den här säsongen som Preston North Ends målvakter höll nollan.

Preston North End–Portsmouth – mål för mål

Preston North End har en seger, en oavgjord och tre förluster och 2–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Portsmouth har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–3 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Portsmouth med 1–0.

Preston North End möter Watford i nästa match hemma lördag 14 februari 16.00. Portsmouth möter samma dag Sheffield United hemma.

Preston North End–Portsmouth 1–0 (1–0)

Championship, Deepdale

Mål: 1–0 (40) Alfie Devine (Andrija Vukcevic).

Varningar, Preston North End: David Cornell, Alistair Mccann, Jordan Thompson. Portsmouth: Ajibola Alese.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Preston North End: 1-1-3

Portsmouth: 2-2-1

Nästa match:

Preston North End: Watford FC, hemma, 14 februari 16.00

Portsmouth: Sheffield United, hemma, 14 februari 16.00