Alfie Devine avgjorde när Preston North End sänkte Portsmouth
- Preston North End-seger med 1–0 mot Portsmouth
- Alfie Devine avgjorde för Preston North End
- Preston North End höll nollan
Målet i första halvleken blev matchens enda. Preston North End vann med 1–0 (1–0) hemma mot Portsmouth i Championship.
Det här var nionde gången den här säsongen som Preston North Ends målvakter höll nollan.
Preston North End–Portsmouth – mål för mål
Preston North End har en seger, en oavgjord och tre förluster och 2–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Portsmouth har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–3 i målskillnad.
När lagen möttes senast vann Portsmouth med 1–0.
Preston North End möter Watford i nästa match hemma lördag 14 februari 16.00. Portsmouth möter samma dag Sheffield United hemma.
Preston North End–Portsmouth 1–0 (1–0)
Championship, Deepdale
Mål: 1–0 (40) Alfie Devine (Andrija Vukcevic).
Varningar, Preston North End: David Cornell, Alistair Mccann, Jordan Thompson. Portsmouth: Ajibola Alese.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Preston North End: 1-1-3
Portsmouth: 2-2-1
Nästa match:
Preston North End: Watford FC, hemma, 14 februari 16.00
Portsmouth: Sheffield United, hemma, 14 februari 16.00
