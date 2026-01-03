Alfonso Trezzas mål räckte inte – när Arouca förlorade

Tondela vann med 3–1 mot Arouca

Jordan Pefok avgjorde för Tondela

Alfonso Trezza målskytt för Arouca

Arouca förlorade borta mot Tondela i Primeira Liga herr på lördagen. 3–1 (2–1) slutade matchen.

Moreirense nästa för Tondela

Alfonso Trezza slog till redan i åttonde minuten och gav Arouca ledningen.

Tondela kvitterade till 1–1 i tolfte minuten genom Emmanuel Maviram.

Tondela tog också ledningen när Jordan Pefok fick träff efter förarbete från Emmanuel Maviram i 34:e minuten.

Yefrei Rodriguez fick utdelning med en halvtimme kvar att spela framspelad av Emmanuel Maviram och ökade ledningen för Tondela. Därmed hade Tondela vänt matchen.

Emmanuel Maviram gjorde ett mål för Tondela och spelade dessutom fram till två mål.

Den 17 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på Municipal de Arouca.

Nästa motstånd för Arouca är AVS. Lagen möts lördag 17 januari 19.00 på Estadio do CD Aves.

Tondela–Arouca 3–1 (2–1)

Primeira Liga herr, Estadio Joao Cardoso

Mål: 0–1 (8) Alfonso Trezza, 1–1 (12) Emmanuel Maviram, 2–1 (34) Jordan Pefok (Emmanuel Maviram), 3–1 (60) Yefrei Rodriguez (Emmanuel Maviram).

Varningar, Tondela: Cicero, Tiago Manso, Emmanuel Maviram. Arouca: Hyun-Ju Lee.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tondela: 2-0-3

Arouca: 1-2-2

Nästa match:

Arouca: AVS Futebol, borta, 17 januari 19.00