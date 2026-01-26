Ali Ahmed och Anis Ben Slimane matchvinnare när Norwich City vände mot Coventry

Seger för Norwich City med 2–1 mot Coventry

Norwich Citys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ali Ahmed avgjorde för Norwich City

Efter en spelad halvlek var Coventry i ledningen med 1–0 på Carrow Road. Men Norwich City vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Championship.

Ali Ahmed slog till efter 67 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Segern var Norwich Citys fjärde på de senaste fem matcherna.

Norwich City–Coventry – mål för mål

Romain Esse gjorde 1–0 till gästande Coventry i 38:e minuten.

Direkt efter pausen gjorde Anis Ben Slimane mål på pass av Ali Ahmed och kvitterade för Norwich City. Norwich City gjorde också 2–1 i 67:e minuten när Ali Ahmed hittade rätt framspelad av Papa Diallo. Ahmed fullbordade därmed lagets vändning.

I tabellen innebär det här att Norwich City nu ligger på 18:e plats i tabellen. Coventry fortfarande leder serien, tre poäng före Middlesbrough. Ett fint lyft i tabellen för Norwich City som så sent som den 31 december låg på 23:e plats.

Nästa motstånd för Norwich City är Middlesbrough. Coventry tar sig an Queens Park Rangers borta. Båda matcherna spelas lördag 31 januari 16.00.

Norwich City–Coventry 2–1 (0–1)

Championship, Carrow Road

Mål: 0–1 (38) Romain Esse, 1–1 (46) Anis Ben Slimane (Ali Ahmed), 2–1 (67) Ali Ahmed (Papa Diallo).

Varningar, Norwich City: Jose Cordoba. Coventry: Romain Esse.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norwich City: 4-0-1

Coventry: 2-1-2

Nästa match:

Norwich City: Middlesbrough FC, borta, 31 januari 16.00

Coventry: Queens Park Rangers FC, borta, 31 januari 16.00