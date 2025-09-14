Alieu Fadera gjorde avgörande målet för Sassuolo mot Lazio
- Seger för Sassuolo med 1–0 mot Lazio
- Alieu Fadera avgjorde för Sassuolo
- Sassuolo nu 14:e, Lazio på elfte plats
Sassuolo vann med 1–0 på hemmaplan mot Lazio i Serie A. Alieu Fadera gjorde matchens enda mål i andra halvleken.
Inter nästa för Sassuolo
Sassuolo ligger på 14:e plats i tabellen efter matchen, medan Lazio ligger på elfte plats.
Den 8 mars möts lagen återigen.
I nästa match, söndag 21 september, har Sassuolo Inter borta 20.45, medan Lazio spelar hemma mot Roma 12.30.
Sassuolo–Lazio 1–0 (0–0)
Serie A
Mål: 1–0 (70) Alieu Fadera (Tarik Muharemovic).
Varningar, Sassuolo: Andrea Pinamonti, Tarik Muharemovic, Cristian Volpato, Josh Doig, Aster Vranckx, Nemanja Matic. Lazio: Nicolo Rovella, Reda Belahyane, Adam Marusic.
Nästa match:
Sassuolo: Inter, borta, 21 september
Lazio: Roma, hemma, 21 september
