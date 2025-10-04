Alioune Ndoye och Samu fixade Guimaraes seger – trots underläge i halvtid

Guimaraes vann med 2–1 mot Santa Clara

Samu avgjorde för Guimaraes

Andra raka nederlaget för Santa Clara

Bortalaget Santa Clara ledde med 1–0 i Primeira Liga herr efter halva matchen. Men Guimaraes vände på resultatet i andra halvlek och vann matchen med 2–1.

Segermålet för Guimaraes stod Samu för efter 78 minuter.

Famalicao nästa för Guimaraes

Santa Clara startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Vinicius Lopes slog till redan i sjätte minuten. Det dröjde till den 73:e minuten innan Alioune Ndoye kvitterade för Guimaraes.

Samu gjorde det matchavgörande målet i 78:e minuten. Samu fullbordade därmed lagets vändning.

Guimaraes har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Santa Clara har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad. Det här var Guimaraes andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Santa Claras tredje uddamålsförlust.

För tabellens utseende betyder det här att Guimaraes ligger på sjunde plats medan Santa Clara har elfteplatsen.

Den 8 mars möts lagen återigen.

I nästa omgång har Guimaraes Famalicao borta, söndag 26 oktober 16.30. Santa Clara spelar hemma mot AVS lördag 25 oktober 19.00.

Guimaraes–Santa Clara 2–1 (0–1)

Primeira Liga herr, Estádio D. Afonso Henriques

Mål: 0–1 (6) Vinicius Lopes, 1–1 (73) Alioune Ndoye, 2–1 (78) Samu.

Varningar, Guimaraes: Beni Mukendi, Noah Saviolo, Fabio Blanco, Juan Castillo. Santa Clara: Sidney Lima, Vinicius Lopes, Matheus Pereira De Souza, Firmino Adriano, Elias Manoel.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Guimaraes: 2-2-1

Santa Clara: 2-1-2

Nästa match:

Guimaraes: FC Famalicao, borta, 26 oktober

Santa Clara: AVS Futebol, hemma, 25 oktober