Alvarez och Maria Gimenez heta när Atletico Madrid besegrade Inter

Atletico Madrid segrade – 2–1 mot Inter

Jose Maria Gimenez matchvinnare för Atletico Madrid

Andra raka segern för Atletico Madrid

Atletico Madrid vann mot Inter på Civitas Metropolitano på onsdagen. Matchen i Champions League slutade 2–1 (1–0). Jose Maria Gimenez stod för Atletico Madrids avgörande mål på stopptid.

Atletico Madrid–Inter – mål för mål

Julian Alvarez öppnade målskyttet redan i nionde minuten och gav Atletico Madrid ledningen.

I 54:e minuten nätade Piotr Zielinski och kvitterade för Inter.

Det matchavgörande målet kom på stopptid när Jose Maria Gimenez slog till och gjorde 2–1 för Atletico Madrid efter förarbete av Antoine Griezmann.

Det här betyder att Atletico Madrid nu ligger på tolfte plats i tabellen och Inter är på fjärde plats.

Tisdag 9 december 21.00 möter Atletico Madrid PSV borta på Philips Stadion medan Inter spelar hemma mot Liverpool.

Atletico Madrid–Inter 2–1 (1–0)

Champions League, Civitas Metropolitano

Mål: 1–0 (9) Julian Alvarez, 1–1 (54) Piotr Zielinski, 2–1 (90) Jose Maria Gimenez (Antoine Griezmann).

Varningar, Inter: Federico Dimarco.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atletico Madrid: 3-0-2

Inter: 4-0-1

Nästa match:

Atletico Madrid: PSV Eindhoven, borta, 9 december

Inter: Liverpool, hemma, 9 december