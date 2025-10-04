Älvsjö AIK har fyra raka segrar – vann mot Västerås SK med 4–3

Älvsjö AIK vann med 4–3 mot Västerås SK

Älvsjö AIK:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Älvsjö AIK:s Jennifer Sjösten tvåmålsskytt

Fjärdeplacerade Älvsjö AIK är otroligt svårslagna just nu. På lördagen kom seger nummer fyra i rad i division 1 mellersta dam, efter 4–3 (1–0) hemma mot sjundeplacerade Västerås SK. Det innebär också att Västerås SK förlorade efter sju matcher i rad utan förlust.

Västerås SK:s huvudtränare Markus Lindberg om matchen:

– I första halvlek borde vi varit mer påkopplade i duellspelet, sen gör en studsig plan att vi måste anpassa lite i hur vi spelar. I andra gör vi tvärt om vad vi ska och ger dem energi och bollvinster. Vi avslutar sista 25 minuterna bättre.

Jennifer Sjösten gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Lawlaw Nazeri och Naomi Schultze, målen för Västerås SK gjordes av Maja Eriksson, Freja Magnusson och Ines Widén.

Det här var Älvsjö AIK:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Västerås SK:s sjätte uddamålsförlust.

Söndag 12 oktober 15.00 spelar Älvsjö AIK hemma mot FC Trollhättan. Västerås SK möter Hertzöga hemma på Hitachi Energy Arena lördag 11 oktober 14.00.