Älvsjö AIK vann mot Karlstad Fotboll – Cornelia Kuoppala och Jennifer Sjösten matchvinnare

Seger för Älvsjö AIK med 2–0 mot Karlstad Fotboll

Älvsjö AIK höll nollan

P 18 IK nästa för Älvsjö AIK

Älvsjö AIK tog tre poäng på hemmaplan mot Karlstad Fotboll i division 1 mellersta dam. Matchen slutade 2–0 (1–0) efter mål av Cornelia Kuoppala och Jennifer Sjösten.

Nästa motstånd för Älvsjö AIK är P 18 IK. Lagen möts söndag 12 april 11.30 på Visborgsvallen.

Nästa match:

Älvsjö AIK: P 18 IK, borta, 12 april 11.30