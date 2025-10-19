Älvsjö AIK vann trots uppryckning av P 18 IK

Älvsjö AIK segrade – 2–1 mot P 18 IK

Älvsjö AIK:s femte seger på de senaste sex matcherna

Sandra de Brun Kenk gjorde två mål för Älvsjö AIK

Matchen mellan P 18 IK och Älvsjö AIK i division 1 mellersta dam slutade 1–2. Bortalaget Älvsjö AIK hade greppet i första halvlek och ledde med 2–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att P 18 IK lyfte sig i andra halvlek.

P 18 IK–Älvsjö AIK – mål för mål

Elvira Sporre nätade för hemmalaget medan Sandra de Brun Kenk blev tvåmålsskytt för gästerna.

Det här var P 18 IK:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Älvsjö AIK:s fjärde uddamålsseger.