Andersson poängräddare för Linköping – på övertid mot Piteå

2–2 mellan Linköping och Piteå

Cajsa Andersson kvitterade på tilläggstid

Linköping nu 13:e, Piteå på nionde plats

Linköping gick mot förlust i fredagens match mot Piteå i Damallsvenskan på Bilbörsen Arena. Bortalaget ledde med 1–2 i slutet av matchen. Men på övertid slog Cajsa Andersson till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Linköping.

Linköping–Piteå – mål för mål

Piteå tog en tidig ledning. Asla Johannesen slog till, redan i 18:e minuten.

Linköping kvitterade till 1–1 i 20:e minuten, när Maria Olafsdottir Gros fick träff framspelad av Irene Dirdal. Målet var Maria Olafsdottir Gros femte i Damallsvenskan.

Ledningsmålet till 1–2 kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela, när Saga Swedman slog till och gjorde mål för Piteå på pass av Emily Gray.

Men Linköping hann ändå med ett kvitteringsmål. Cajsa Andersson gjorde det på tilläggstid, på pass av Jonna Andersson. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Linköpings tredje oavgjorda match den här säsongen.

För Piteå gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Linköping är på 13:e plats.

I nästa match, söndag 28 september, har Linköping Djurgården borta på Kristinebergs IP 15.00, medan Piteå spelar hemma mot Vittsjö 13.00.

Linköping–Piteå 2–2 (1–1)

Damallsvenskan, Bilbörsen Arena

Mål: 0–1 (18) Asla Johannesen, 1–1 (20) Maria Olafsdottir Gros (Irene Dirdal), 1–2 (86) Saga Swedman (Emily Gray), 2–2 (90) Cajsa Andersson (Jonna Andersson).

Varningar, Linköping: Michelle De Jongh. Piteå: Shiho Matsubara.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Linköping: 2-1-2

Piteå: 2-1-2

Nästa match:

Linköping: Djurgårdens IF DFF, borta, 28 september

Piteå: Vittsjö GIK, hemma, 28 september