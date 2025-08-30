Andre Dozzell avgjorde när Portsmouth sänkte Preston North End

Portsmouth vann med 1–0 mot Preston North End

Andre Dozzell matchvinnare för Portsmouth

Portsmouth nu åttonde, Preston North End på nionde plats

Målet i första halvleken blev matchens enda. Portsmouth vann med 1–0 (1–0) hemma mot Preston North End i Championship.

Southampton nästa för Portsmouth

Det här var Portsmouths andra uddamålsseger den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet åttonde plats i tabellen. Preston North End är på nionde plats.

Den 7 februari tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Portsmouth är Southampton. Lagen möts söndag 14 september 13.00 på St. Mary’s Stadium. Preston North End tar sig an Middlesbrough hemma lördag 13 september 13.30.

Portsmouth–Preston North End 1–0 (1–0)

Championship, Fratton Park

Mål: 1–0 (41) Andre Dozzell (John Swift).

Varningar, Portsmouth: Andre Dozzell. Preston North End: Andrew Hughes, Jordan Storey.

Nästa match:

Portsmouth: Southampton FC, borta, 14 september

Preston North End: Middlesbrough FC, hemma, 13 september