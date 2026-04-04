André Gustafson matchhjälte för Eskilsminne hemma mot LFK

André Gustafson gjorde matchens enda mål i första halvleken när Eskilsminne vann på hemmaplan mot LFK med 1–0 (1–0) på lördagen i Ettan södra herr.

– En typisk premiär, lite blandad prestation där vi tar med det positiva till nästa vecka. Ett anfall på högersidan med bra inspel från Leo till André som sökt upp en bra yta, kommenterade Eskilsminnes assisterande tränare Anders Schönberg.

Eskilsminne ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan LFK ligger på 14:e plats.

Den 12 september möts lagen återigen, då på Glänninge Park.

Nästa motstånd för Eskilsminne är Tvååker. Lagen möts lördag 11 april 13.00 på Övrevi.

Ettan södra herr, Harlyckans IP

Mål: 1–0 (25) André Gustafson.

Varningar, LFK: Adam Vernersson, Lirak Cakolli.

Nästa match:

Eskilsminne: Tvååkers IF, borta, 11 april 13.00

