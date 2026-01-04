Andre Luiz i form när Rio Ave vann mot Casa Pia

Rio Ave segrade – 3–1 mot Casa Pia

Andre Luiz gjorde två mål för Rio Ave

Brandon Aguilera avgjorde för Rio Ave

Hemmalaget Rio Ave tog hem de tre poängen efter seger mot Casa Pia i Primeira Liga herr. 3–1 (0–0) slutade matchen på söndagen.

Efter en mållös första halvlek gjorde Andre Luiz 1–0 till Rio Ave i den 54:e minuten.

Brandon Aguilera fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Rio Ave.

Claudio Mendes såg med sju minuter kvar att spela till att Casa Pia reducerade. Fler mål än så blev det inte för Casa Pia.

3–1-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Andre Luiz på nytt slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Lagen spelar mot varandra igen den 17 maj på Estadio Municipal de Rio Maior.

Rio Ave tar sig an Benfica i nästa match hemma lördag 17 januari 21.30. Casa Pia möter Sporting Lissabon borta fredag 16 januari 21.15.

Rio Ave–Casa Pia 3–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio dos Arcos

Mål: 1–0 (54) Andre Luiz, 2–0 (62) Brandon Aguilera, 2–1 (83) Claudio Mendes, 3–1 (86) Andre Luiz.

Varningar, Casa Pia: Andre Geraldes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rio Ave: 2-1-2

Casa Pia: 1-2-2

Nästa match:

Rio Ave: SL Benfica, hemma, 17 januari 21.30

Casa Pia: Sporting Lissabon, borta, 16 januari 21.15